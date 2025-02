HUVITAV TEADA Miks me käitume nii nagu me käitume?

Uuringus osales üle 500 inimese, kes hindasid 150 väidet oma eelistuste, hirmude ja sotsiaalsete püüdluste kohta. Võrgustikanalüüsi abil määratleti 15 põhimotiivi, mis jagunevad viide laiemasse kategooriasse. Mõned neist on õiglus, hoolimine, uudishimu, staatus ja mäng. Näiteks seostub õiglustunne hoolimise ja uudishimuga, viidates sotsiaalse heaolu ja antisotsiaalsete tegurite jälgimise tähtsusele. Staatus on keskne ajend, kuna see tagab ressursid edu saavutamiseks ja partnereid ligi tõmbamiseks. Mäng aitab omakorda arendada oskusi, mis toetavad staatuse säilitamist ja kohanemist muutustega.