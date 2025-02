Hiljutine uuring näitab, et hiired üritavad elustada teadvuseta kaaslasi, mis viitab sellele, et abistamisinstinkt on sügavalt juurdunud imetajate evolutsioonis. Teadlased leidsid, et hiired tõmbavad oma kaaslase keelt välja, mis avab hingamisteed ja kiirendab taastumist, kirjutab Science Alert.