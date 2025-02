Uuring põhines enam kui 100 000 naisest koosneval andmestikul (Nurses' Health Study II), kus jälgiti elustiili, toitumist ja terviseseisundit. Leiti, et tsitruseliste tarbimine oli seotud väiksema depressiooniriskiga, samas kui teiste puuviljade, nagu õunte või banaanide, puhul sellist seost ei täheldatud.

Sarnased tulemused leiti ka meeste hulgas tehtud uuringus, kirjutab Medical Xpress. Analüüsides soolebakterite andmeid, märgati, et rohkem tsitruselisi söönud inimestel oli rohkem F. prausnitzii’d, mida seostatakse parema vaimse tervisega. Teadlased usuvad, et see bakter mõjutab serotoniini ja dopamiini taset, mis aitavad kaasa meeleolu paranemisele.