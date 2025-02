Kliinikumi arstid paigaldasid esimesed juhtmevabad südamestimulaatorid Baltikumis

Et aidata patsiente ka sellistes komplitseeritud olukordades, on välja arendatud uudsed juhtmevabad stimulaatorid, mida varem Eestis ega Baltikumis ei ole patsientidele paigaldatud. «Need stimulaatorid on nii pisikesed, et meil on võimalik viia seade otse südamesse reiel oleva veresoone kaudu. Aparaadil puuduvad eraldi juhtmed ja kõik toimimiseks vajalik on pakitud sellesse väikesesse seadeldisse, mistõttu puudub vajadus nahaaluseks aparaadiks. Kuna stimulaator paigaldatakse veresoone kaudu, ei jää ka nahale suurt armi ning väliselt on praktiliselt võimatu aimata, et inimesel on südamestimulaator. Seda tehnoloogiat on arendatud ligi kümme aastat ning meil on hea meel seda pakkuda nüüd ka Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientidele,» lisas südamekliiniku kardiovaskulaarkirurgia eriala vanemarst-õppejõud Indrek Roose. Kuna uudsetel südamestimulaatoritel puuduvad juhtmed, on nende eluiga tunduvalt pikem – kuni 25 aastat.