See omapärane trikk aitaks parandada meeste sperma kvaliteeti

Lihaste kasvatamine ja luksusautode juhtimine on ilmsed viisid, kuidas mehed püüavad seksuaalrivaale üle trumbata, kuid teadlased on avastanud ka palju peenema ja bioloogilise mehhanismi. Uus uuring näitab, et kui mees usub, et tema partner veedab rohkem aega teiste meestega, võib tema seemnevedeliku kvaliteet alateadlikult paraneda.