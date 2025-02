Viljatute meeste kõrgemat vähki haigestumist selgitab oluline tegur

Viljatus mõjutab 7–10 protsenti meestest kogu maailmas ning see on mitmete krooniliste haiguste riskitegur. Uuringu ühe autori, Tartu Ülikooli inimese geneetika nooremteaduri Anu Valkna sõnul on varasemad uuringud näidanud, et madalama seemnerakkude arvuga meestel on kaks korda suurem tõenäosus elu jooksul vähki haigestuda. «Samuti on leitud, et mitte ainult viljatutel meestel, vaid ka nende sugulastel esineb kõrgemat vähiriski. Uurisime, kas neid tähelepanekuid võib selgitada geneetilise eelsoodumusega,» ütles ta.