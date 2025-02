Kui täpsed on erinevad spordikellad? Uuring annab vastuse

See tähendab, et fitness-kellade keskmine täpsus kõigi mõõdetud näitajate – sammude, pulsi ja energiakulu – puhul on 67,4 protsenti, mis jääb mõõduka täpsuse vahemikku. See viitab sellele, et kuigi kellad annavad üldiselt kasutatavaid andmeid, võivad need siiski eksida ja ei pruugi alati olla täiesti usaldusväärsed, eriti kalorikulu arvutamisel.