NASA plaanib tehiskaaslast mis teeb taevast üle 100 värviga detailse pildi

NASA plaanib 28. veebruaril 2025 käivitada SPHEREx missiooni, mille eesmärk on koostada seni kõige detailsem ja värvikam 3D kaart kogu taevast. SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) analüüsib iga taevapikslit, et tuvastada, mis seal asub, millest see koosneb ja kui kaugel see asub, püüdes vastata mõnele kõige sügavamale küsimusele universumi kohta.​