Puukide vahendatud haiguste kasvav oht

Puugid on paljude haigustekitajate kandjad, sealhulgas Borrelia bakterid, mis põhjustavad Lyme’i tõbe, ja Ehrlichia bakterid, mis on seotud ehrlichioosiga. Ehrlichioosi tekitavad mitmed bakteriliigid, kuid enamik juhtumeid on seotud Ehrlichia chaffeensis’ega. Haigus esineb harva, kuid juhtumite arv on aja jooksul kasvanud. 2000. aastal registreeriti USA-s 201 ehrlichioosi juhtu, samas kui 2022. aastaks oli see arv kasvanud 1570-ni.