Umbes 2000 erinevat organismis peituvat valku ning 300 ensüümi vajavad normaalseks talitluseks just tsinki – see näitab apteekri sõnul, kui laiaulatuslikud on tsingi ülesanded inimese organismis. «Tsingita häirub rakkude normaalne areng ja paljunemine, samuti on see vajalik nii meeste kui ka naiste viljakusele, kuna toetab testosterooni tootmist ja spermatosoidide arengut ning menstruaaltsükli ja munasarjade talitlust naistel.»