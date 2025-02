Rauapuudus kimbutab? Need toidud aitavad rauataset tõsta

Raud on meie organismis hädavajalik hapniku transportimiseks vererakkudes hemoglobiini komponendina. See mineraal mängib võtmerolli, et lihased oleksid varustatud piisava hapnikuga ja toetab seeläbi lihaste tööd, kirjutab toitumisnõustaja Katri Merisalu Rimi toidublogis.