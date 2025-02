«Seal on kaks inimest, kes on leetritesse surnud, me uurime seda,» ütles Kennedy president Donald Trumpi kabineti televisioonikohtumisel.

Nädal tagasi teatati, et Texases on leetritesse haigestunud umbes poolsada inimest. Uus puhang näitab, et kunagi võidetud lastehaigus on vaktsineerimistaseme languse tõttu naasmas.