Kuidas lihast loobumine mõjutab seedimist?

Üks peamisi muutusi on sagedam tualetiskäik ja pehmem väljaheide. See on tingitud suuremast kiudainete tarbimisest, sest kiudained imavad vett ja muudavad väljaheite mahukamaks ning pehmemaks. Samuti aitab rohkem kiudaineid seedimist kiirendada, mistõttu inimesed, kes ei söö liha, käivad tavaliselt sagedamini tualetis.