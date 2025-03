​Uus teadusuuring viitab, et luteoliin — taimne antioksüdant, mida leidub brokkolis, porgandites ja sibulates — võib aeglustada juuste halliks muutumist, vähemalt hiirtel. Katse käigus hoidsid luteoliiniga ravitud hiired oma tumedat karva kauem kui teised. Teadlased arvavad, et see aine aitab säilitada juuksevärvi eest vastutavaid pigmendirakke.

Kuigi hiirte tulemused on paljulubavad, pole veel selge, kas luteoliinil on sama mõju ka inimestele. Juuste halliks muutumine on keeruline protsess, mida mõjutavad geenid, hormoonid, stress ja toitumine. Eksperdid hoiatavad, et enne luteoliini kasutamist juuste halliks muutumise vastase toidulisandina on vaja rohkem uuringuid.