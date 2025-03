Tervisekassa kiirendiprogrammi tulemusel hakatakse piloteerima kolme raviteekonda

«Südame ja veresoonkonna haiguste projekti puhul alustatakse IT-arendustega seotud ettevalmistusi, et piloteerimiseks valmis olla. Nende projektide edasine rakendamine on planeeritud alates 2026. aastast, kui vajalikud eeldustegevused on tehtud ning meeskonnal on huvi ja tahe jätkata koostööd,» nentis Paalma.

Kiirendiprogrammis edukaks osutunud kopsuvähi raviteekonna eesmärk on tagada, et vähikahtlusega patsiendid jõuaksid kiiresti diagnoosi ja ravini. Projekt keskendub koostöö parandamisele esmatasandi arstide, pulmonoloogide, torakaalkirurgide ja onkoloogide vahel, samuti ajaraamide kehtestamisele ja mõõtmisele, et vähendada viivitusi diagnoosimisel ja ravi alustamisel.

Järgmise sammuna alustatakse kopsuvähi raviteekonna rakendamise ettevalmistamist. Selle raames disainitakse koostöös teaduspartneritega uuring raviteekonna mõju hindamiseks ning vajadusel luuakse uus tasustamismudel. Innovatsioonikomisjonile esitatakse ettevalmistusetapi tulemused, et taotleda rahastust pilootprojekti tegemiseks. Samuti pannakse paika edasised jätkutegevused, osapoolte rollid ja tähtajad.

«Kopsuvähi raviteekonna arendamisel peetakse silmas ka selle laiemat rakendatavust – kiire teekond vähikahtlusest kuni ravi alguseni on oluline kõigi pahaloomuliste kasvajate puhul,» tõdes Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarst ja Tartu Ülikooli onkoloogia professor dr Jana Jaal.

«Raviteekonnad on parema tervishoiusüsteemi oluline osa. Kiirendiprogramm on loonud võimaluse viia Eesti tervishoid uuele tasemele, parandades ravi järjepidevust ja tulemusi. Raviteekondade standardiseerimine ja efektiivne rakendamine toovad kasu nii patsientidele kui ka tervishoiusüsteemile tervikuna. Kuigi kiirendiprogramm on loonud tervishoiusüsteemis tugeva aluse raviteekondade arendamiseks, usume, et nende edasine rakendamine sõltub suurel määral digilahenduste suutlikkusest teekondi toetada. Seetõttu me lähitulevikus sarnast kiirendiprogrammi uute raviteekondade algatamiseks ei planeeri, vaid keskendume IT-arendustele ja juba arendatud raviteekondade rakendamisele,» lisas Paalma.