Teadlased avastasid, kuidas kaks pokaali veini või õlut mõjutab aju tervist

Uuringud alkoholi mõjust ajule on sageli vastuolulised, kuid 2022. aastal avaldatud ulatuslik teadustöö andis selge hoiatuse. Pennsylvania ülikooli teadlased analüüsisid 36 678 inimese kõrgekvaliteedilisi aju MRI-skaneeringuid ja leidsid, et juba kaks klaasi veini või kaks õlut päevas põhjustavad ajumahu vähenemist, mis on võrreldav 10-aastase vananemisega.

Varasemad uuringud olid keskendunud peamiselt kroonilistele alkohoolikutele, kuid see uuring näitas, et ka mõõdukas tarbimine mõjutab aju struktuuri, kirjutab New Atlas. Alkoholi mõju ei ole lineaarne – mida rohkem tarbida, seda kiiremini aju vananeb. Näiteks igapäevase alkoholi koguse suurendamine ühest ühikust kahele kiirendab aju vananemist kahe aasta võrra, kuid nelja ühiku päevas joomine toob kaasa juba kümneaastase ajumahu vähenemise. Antud artiklis on üks ühik ligikaudu pool klaasi veini või 250 ml õlut.