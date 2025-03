Ülemaailmne rasvumise päev: probleem on Eestis suur nii täiskasvanute kui laste seas

Täna tähistatakse ülemaailmset rasvumise päeva, et pöörata sellele suuremat tähelepanu ning tõsta inimeste teadlikkust sellega kaasnevatest probleemidest. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on praeguseks maailmas rohkem ülekaalulisi ja rasvunud kui alakaalus inimesi. Seega võime tõdeda, et probleem on tõesti ülemaailmne.