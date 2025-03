Rasvumise probleem – lahendus algab meist kõigist

Ülekaal ja rasvumine on probleemiks üle terve maailma.

4. märts on rahvusvaheline rasvumise teadvustamise päev. Rasvumine on Eestis tõsine ja süvenev terviseprobleem – meie ülekaalulisuse tase on kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine, mis viitab vajadusele nii individuaalsete kui ühiskondlike muutuste järele.