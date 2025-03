Teadlane vastab Eestlaste vastlatoidud olid vägagi tervislikud, aga kuidas on lood vastlakukliga?

Selleks, et need ained puljongisse jõuaksid, tuleb seajalgu keeta madalal kuumusel mitu tundi või panna potiga kuuma kiviahju hauduma. Hernesuppi on keedetud ka suitsuribiga, kuid liha pole tingimata kohustuslik.

Herned ja oad on samuti suurepärased toiduained. Kuna vanasti olid vastlapäevaks jõulupraest alles vaid pekk, saba ja jalad ning lihavõteteni jäi ligi kaks kuud, tuli valguallikana kasutada taimseid toiduaineid. Taimsete valkude aminohappeline koostis varieerub. Kui erinevaid tooraineid kombineerida, saame kokku kõik vajalikud valgud, näiteks teraviljad koos kaunviljadega. Teraviljades on asendamatutest aminohapetest vajaka lüsiinist ja leutsiinist, aga suhteliselt rohkem on metioniini. Kaunviljades on aga vastupidi, metioniini vähe ning lüsiini ja leutsiini rohkem. Seega on odrakruupide lisamine herne- või oasupile väga tark valik, mille meie esivanemad olid juba ammu välja peilinud. Kui lisame supile veel porgandit, sibulat, kartulit, natuke pipart ja soola, saame maitsva ja toitva söögi.

Kas vastlakukkel saab olla ühtaegu tervislik ja hea?

Vastlakukkel on magustoit, kuid arvestades ilmaolusid ja füüsilist koormust õues tööd või sporti tehes, võib tinglikult mõned kuklid «välja teenida» vastlaliugu lastes.

Kui süüa vastlanädalal üks magus vastlakukkel, ei juhtu midagi. Probleemid tekivad siis, kui süüa vastlakukleid, kooke ja saiakesi iga päev.

Soovitused