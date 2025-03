Eesti püüab kõrvaldada HPVst põhjustatud vähkidesse haigestumist

Täna, 4. märtsil on rahvusvaheline HPV teadlikkuse päev. HPV on kõige sagedasem intiimsel teel leviv viirus maailmas, mis kandub inimeselt inimesele otsesel kokkupuutel naha- ja limaskestadega. HPV nakkuse tagajärjel võivad välja areneda emakakaela-, tupe- ja lahklihavähk naistel, sugutivähk meestel ning suuneelu- ja pärakuvähk meestel ja naistel.

Eesti vähikeskuse projektijuhi Kadi-Liis Veimani sõnul on HPVst põhjustatud vähid kasvav terviserisk just noorte inimeste seas: «Diagnoosi saanud patsient on valdavalt 30–40-aastane tervisliku eluviisiga naine või mees, kelle peres võivad olla alaealised lapsed.»

Töögrupi kohtumine detsembris 2024. Foto: Anni Lepland

Eesti Vähiregistri andmetel diagnoositakse Eestis aastas umbes 300 HPVst tingitud pahaloomulist kasvajajuhtu. Pea pooled neist on seotud emakakaelavähiga naistel ning pea sama palju suuneelu vähkkasvajaga meestel ja naistel.

Veimani sõnul on paljud riigid, sh Eesti, seadnud ühiseks eesmärgiks, et vaktsineerimisega ennetatav ja sõeluuringuga varakult avastatav ja ravitav HPV nakkus ei kasvataks vähipatsientide arvu. «Oleme näinud, et riikides, kus on kõrge HPV vastane vaktsineerimine ja sõeluuringutes osalemine, on vähenenud näiteks emakakaelavähki haigestumised,» jagas Veiman.

Eesti murekohad võitluses HPVga​

Eesti vähikeskus on koos partneritega võtnud eesmärgiks elimineerida HPVst põhjustatud vähkidesse haigestumine Eestis. Eesmärgi täitmiseks töötatakse 2026. aasta alguseks välja HPV vähkide elimineerimise strateegia, mis on osa Eesti vähitõrje tegevuskavast 2021–2030. Strateegia põhifookus on ennetus ja varajane avastamine, mis hõlmab vaktsineerimist ja sõeluuringut.