Vaata järele, kas oled oodatud soolevähi sõeluuringule

Varajases staadiumis on haigus sageli sümptomiteta, kuid just varajane avastamine suurendab oluliselt täieliku paranemise võimalust. Selleks on kõigile 60–68-aastastele meestele ja naistele võimalus osaleda tasuta soolevähi sõeluuringul, olenemata ravikindlustuse olemasolust.