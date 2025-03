Varajane avastamine päästab elusid: märts on jämesoolevähi ennetamise kuu

Märtsis algab üleriigiline jämesoolevähi ennetuskampaania, mis kutsub 58–68-aastaseid eestimaalasi osalema sõeluuringutel, et tõsta teadlikkust haiguse varajase avastamise võimalustest. Uuringul saavad osaleda ka ravikindlustuseta inimesed. Jämesoolevähk on üks levinumaid pahaloomulisi kasvajaid Eestis, kuid õigeaegselt avastatuna on see edukalt ravitav.