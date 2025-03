Uuringud on näidanud, et tätoveeringutint ei püsi üksnes seal, kuhu see süstitakse. Väikesed tindiosakesed võivad liikuda lümfisõlmedesse ja sinna koguneda. Lõuna-Taani ülikooli (University of Southern Denmark ehk SDU) rahvatervise ja kliinilise uurimistöö osakonna teadlased koostöös Helsingi ülikooliga uurisid, kas see võib kaasa tuua tervisemõjusid. Kasutades andmeid Taani kaksikute kohta, avastasid nad, et tätoveeritud inimestel diagnoositakse sagedamini nahavähki ja lümfoome võrreldes nendega, kellel tätoveeringuid ei ole.​