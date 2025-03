Teadlased: alkoholi tarbimine teeb vanaks ja paindumatuks

On teada, et krooniline alkoholitarbimine kahjustab aju ja et see võib muuta inimese otsustusvõimet – näiteks miks alkoholitarvitamise häirega (AUD) inimesed jätkavad joomist ka siis, kui nad teavad, et see teeb neile halba. Samuti on järjest rohkem tõendeid, et alkoholi tarbimine võib ajuprotsesse vanandada. Aga kas see kiirem aju vananemine võib olla põhjus, miks alkoholi tarvitajad kaotavad paindlikkuse mõtlemises ja käitumises?