Kuidas käesolev hooaeg erineb varasematest?

2025. aasta jaanuari lõpust veebruarini on gripist tingitud hospitaliseerimised ületanud varasemate aastate näitajad, ulatudes kõrgemale isegi 2009. aasta eelsest pandeemilisest gripilaine tipust. Peamised levivad viirustüved on A-gripi alatüübid H3N2 ja H1N1, millest esimene on ajalooliselt põhjustanud raskemaid gripihooaegu.