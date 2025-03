Tuntud laiatarbe brändid hakkavad toetama Vähiravifondi Kingitud Elu

Kampaania raames annetab Procter & Gamble oma laiatarbe brändide Pampers, Gillette, Ariel, Fairy, Always, Old Spice, Head&Shoulders, Oral-B jt. müügist kindla summa Vähiravifondile Kingitud Elu ja see kestab 4. märtsist kuni 14. aprillini ning toimub kõikides suuremates Eesti kaubanduskettides: Rimi, Prisma, Selver jt.

Eelmisel aastal kogus Vähiravifond Kingitud Elu kokku 4,5 miljonit eurot. Toivo Tänavsuu sõnul on nende suurimaks väljakutse püsiannetajate suurendamine ja uue trendina ongi näha osaühingute lisandumist fondi püsiannetajate hulka. «Tegutseme iga päev üheskoos fondi toetajate ja vabatahtlikega selle nimel, et ükski Eesti vähihaige ei jääks ilma võimalusest proovida parimat ravi, mida teadus välja pakub. Mitu riigi poolt justkui maha kantud inimest on tänu fondi toele vähist täielikult tervenenud ning sajad inimesed on fondi toel saanud elada aasta või aastaid täisväärtuslikult oma lähedaste keskel,» rääkis Tänavsuu.