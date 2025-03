Puhkuse ajal tavapärasest dieedist ja trennist loobumine toob sageli kaasa kaalutõusu, kuid teadlased on avastanud, et probleem on sügavam – isegi lühiajaline kõrge kalorsusega toitumine mõjutab aju.

Ajakirjas Nature avaldatud uuring näitab, et suhkrurikka ja rasvase toidu lühiajaline tarbimine võib panna aju toimima sarnaselt rasvunud inimese ajuga. Veelgi murettekitavam on, et need muutused tekivad enne kaalutõusu märkamist.