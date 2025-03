HUVITAV TEADA Kas keskeakriis on ainult kultuuriline müüt?

Pilt on illustreeriv.

​​​Laialdaselt aktsepteeritud teooria, et õnn järgib elukaarel U-kujulist mustrit, ei kehti kõikjal. California ülikooli antropoloogi Michael Gurveni uuring näitab, et mitteindustrialiseeritud ühiskondades kulgeb heaolu sageli teisiti – see võib olla stabiilsem või isegi väheneda vanemas eas füüsilise allakäigu ja vähenenud sotsiaalse rolli tõttu.