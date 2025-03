Perearsti nõuandeliinilt 1220 saab nüüd tervisenõu ka veebi teel

Isikustatud veebinõustamist saavad kõik soovijad kasutada veebilehe 1220.ee kaudu iga päev kell 8.00– 22.00. Pöördujal tuleb end nõu küsimiseks autentida Mobiil-ID või Smart-ID abil. «Varem pakkusime veebivestluse teel nõustamist vaid vaegkuuljatele, kuid näeme, et selline lahendus pakub teenuse mugavamat kasutamist ka paljudele teistele. Oluline on teada, et veebi kaudu ei osutata anonüümset nõustamist ning pöördumistele vastatakse eesti keeles,» märkis Valli.

Kantar EMORi 2024. aasta lõpus läbi viidud uuringu andmetel on 89 protsenti Eesti elanikest teadlikud perearsti nõuandetelefonist ja 38 protsenti on sealt tervisealast nõu küsinud. «Kõige rohkem helistatakse nõustajatele siis, kui enda perearst ei ole kättesaadav. Kõnede hulk suureneb alates reede pärastlõunast ja püsib kõrge kogu nädalavahetuse jooksul. Kui nädala sees on päevas ligi 700 kõnet, siis nädalavahetusel ulatub see kuni tuhande kõneni päevas,» rääkis Timošova.