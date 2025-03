Narva Haigla soetab uue kaasaegse kompuutertomograafi.

Uus seade, Revolution Ascend firmalt GE Healthcare, asendab haiglas seni kasutusel olnud 2006. aastal soetatud 16-realise KT-seadme, mis on haiglat aastate jooksul hästi teeninud, kuid on tänaseks tehnoloogiliselt vananenud. Uus AI-toega kompuutertomograaf võimaldab täpsemaid ja kiiremaid uuringuid, parandades nii patsientide diagnostikat kui ka raviotsuseid. «Just uue põlvkonna seadmed koos AI täiendava otsustustoega on see millises suunas haigla on edaspidi investeeringutega liikumas,» ütles juhatuse liige Üllar Lanno. «Ühtlasi saab tänasest sündmusest nurgakivi Narva kõrgtehnoloogiliste diagnostikateenuste keskuse väljakujundamisele,» lisas Lanno.