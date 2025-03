Müüdid ja tegelikkus: mida uriinipidamatusest teadma peab?

«Uriinipidamatus tähendab, et inimesel puudub kontroll selle üle, millal ja kui palju ta urineerib. See võib põhjustada nii hügieeniprobleeme kui ka psühholoogilist ebamugavust,» selgitab Benu Pargi apteegi farmatseut Lauri Baar.

Kuigi uriinipidamatust peetakse sageli vanemate inimeste probleemiks, võib see esineda igas vanuses ja mõlemast soost inimestel. «Naiste puhul on sagedaseks põhjuseks vaagnapõhjalihaste nõrgenemine pärast rasedust, sünnitust või menopausi ajal. Meestel on sagedaseks põhjuseks suurenenud eesnääre,» ütleb Baar ja lisab, et väga suur riskitegur on ülekaalulisus, sest liigne rasv kõhuõõnes surub põiele.