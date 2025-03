Täpselt nii suur protsent elanikkonnast tarbib retseptiravimeid

Möödunud aastal hüvitas Tervisekassa retseptiravimeid 242 miljoni euro eest kokku 906 tuhandele inimesele. Kantar EMORi rahulolu-uuringu kohaselt on viimase 12 kuu jooksul retseptiravimeid ostnud 82 protsenti Eesti elanikest. Keskmisest sagedamini on ravimeid ostnud naised, 65-aastased ja vanemad elanikud ning need, kelle leibkonnas on pidevat hooldust vajavaid inimesi.