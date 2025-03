Kas naistel esineb just naissoole omaseid liigeseprobleeme, millele tähelepanu pöörata?

Ei saa just öelda, et naistel oleks spetsiifilisi liigesehaiguseid, mis käivad kaasas ainult naissooga. Küll aga on rasedus ning perimenopausi-, menopausi- ja postmenopausiiga spetsiifilised ainult naissoole ning selleaegsete hormonaalsete muutustega võivada kaasas käia teatud liigesekaebused, mille tekkepõhjus lasub suuresti hormonaalsetel muutustel.