Mis on menopaus ja mida see naise organismiga teeb?

Menopaus on tingitud hormoonide tootmise hääbumisest munasarjades ja sellega seotud östrogeenide taseme langusest. Kui menstruatsiooni pole olnud 12 kuud järjest, viitabki see menopausi saabumisele. Kuigi igaühe kogemus on erinev, näitavad uuringud, et menopausi häirivamad sümptomid on kõikuv meeleolu, kuumahood, öine higistamine, unehäired, tupekuivus, kuiv nahk ja juuste hõrenemine. Menopaus võib põhjustada liigese- ja lihasvalu. Kimbutada võivad vaagnapõhja elundite probleemid, nagu uriinipidamatus. Naisel võib olla keskendumisraskusi ja ärevust, ka mälu võib halveneda.