Populaarne snäkk on väikelastele eluohtlik

Dr Lynch selgitab, et väikelaste hingamisteed on umbes väikese sõrme laiused, mistõttu võib popkorn sinna kergesti kinni jääda või sattuda kopsudesse, põhjustades tõsiseid infektsioone. «Milline on kõige turvalisem viis väikelapsele popkorni andmiseks? Ei olegi. See on liiga ohtlik,» rõhutab ta.