Vähiravifond: Eesti inimesed on ime korda saatnud ja kinkinud 3000 elu

«Iga inimene saab teha oma annetuse kuuma jooki ostes ka ilma eritopsita ning kassas lihtsalt öelda, et soovib 10 senti Kingitud Elule annetada,» ütles Circle K juhatuse liige Piret Kask. «Oleme kampaaniat korraldamas juba mitmendat korda ning näeme, et paljudest väikestest panustest saab kokku üks suur ja vajalik abi.»

«Vähiravifondist Kingitud Elu on 11 tegevusaasta jooksul abi saanud ligi 3000 inimest. On ime, et meil on jätkunud lahkeid annetajaid ja annetusi kõikide hädavajalike elupäästvate ravide rahastamiseks,» kommenteeris Tänavsuu.