Vahel on elustamiseks vaja kohe rindkere avada

Kirurgid opereerimas. Pilt on illustreeriv

Rahvusvaheline teadlaste töörühm on leidnud, et enne haiglasse jõudmist teostatud torakotoomia hk rindkere avamine ja südame vahetu massaaž võib olla elupäästev meetod traumaatilise südameseiskumisega patsientide jaoks, kui see viiakse läbi arsti juhitud erakorralise abi ahelas.