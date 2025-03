EUTANAASIA USAS Neis osariikides saab elulootuse puudumisel tableti abil endalt elu võtta – see on seaduslik, aga paljud ei tea sellest

MAID on seaduslik kümnes osariigis, sealhulgas New Jerseys ja Washington D.C.-s, hõlmates umbes viiendikku USA elanikkonnast. Kuigi MAID on üha enam õiguslikult kättesaadav, leidis Rutgersi juhitud uuring, et 51,3% vastanutest ei teadnud, et MAID on USA-s seaduslik, ning 50,8% polnud kindlad selle seaduslikkuses oma osariigis.