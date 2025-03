RFK jr on viimasel ajal aktiivselt avalikkuse ees esinenud, et arutada föderaalvalitsuse reaktsiooni Texase leetripuhangule, mis on alates jaanuari keskpaigast nakatanud üle 200 inimese. 35- minutilises intervjuus Fox Newsi meditsiinianalüütiku dr Marc Siegeliga esitas Kennedy mitmeid kaheldavaid väiteid, sealhulgas väitis, et kalamaksaõli kapslid, steroidid ja antibiootikumid võivad aidata viirushaiguse ravis.

Kalamaksaõli sisaldab oomega-3-rasvhappeid ning A- ja D-vitamiini. Uuringud on näidanud, et leetrid võivad kulgeda raskemalt lastel, kellel on A-vitamiini puudus, mistõttu Maailma Terviseorganisatsioon soovitab piirkondades, kus see probleem on levinud, leetritega nakatunud lastele A-vitamiini manustada.