Esimesed pandeemialapsed saavad viiesteks – mis on neist saanud

Uuringud on näidanud, et katastroofide ja pandeemiate ajal sündinud beebidel on suurem risk arengupeetuse, vaimse tervise probleemide ja ebanormaalse aju arengu tekkeks. Ema rasedusaegne stress võib platsenta kaudu loote arengut mõjutada ning sünnijärgne stress raskendada vanemate võimet pakkuda lapsele tundlikku ja hoolivat hooldust.