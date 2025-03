Loe, kuidas sõge ülemus võib su elu koguni kahel moel tuksi keerata

Kas tunnete, et jaks on otsas ja isegi nädalavahetus ei too enam leevendust? Kui hommikul ärgates on tunne, nagu astuksite veskikivide vahele, pole te üksi. Läbipõlemine on nagu hiiliv udu, mis võtab rõõmu, energia ja motivatsiooni, jättes inimese vaimselt kurnatuks. Ent kuidas eristada seda depressioonist, mis võib näida sarnane, kuid mille juured on hoopis sügavamal?