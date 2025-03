Veel üks tervist ohustav mirkoplasti allikas – selle topime ise oma suhu ja hoiame seal

Viimastel aastatel on teadlased leidnud mikroplaste üllatavatest ja murettekitavatest paikadest – alates Arktika jää all olevatest kihtidest kuni inimese vere, ajukoe, munandite ja suuni. Uus pilootuuring, mida esitleti Ameerika keemiaseltsi (American Chemical Society ehk ACS) kevadkonverentsil, toob välja, et närimiskumm on järjekordne igapäevatoode, mis kujutab endast mikroplasti allikat.​

Üheainsa nätsutamisega võib sülge sattuda sadu kuni tuhandeid mikroplasti osakesi, mis viitab sellele, et need satuvad suure tõenäosusega ka inimese seedekulglasse ja isegi ajju. Teadlaste sõnul ei ole eesmärk paanikat külvata aga need asjaolud on lihtsalt karged teaduslikud faktid. Me ei tea veel kindlalt, millist mõju mikroplast inimestele avaldab, ütles uuringus osalenud California ülikooli Los Angelese insener Sanjay Mohanty ACS-i avalduses. Siiski on varasemad uuringud seostanud mikroplaste terviseprobleemidega.