Pikamaajooksjate ajuga juhtub midagi ootamatut – see vüib osutuda ohtlikuks

Maratonijooks ei murra mitte ainult jalgu – see võib ajutiselt murendada ka aju. Uus uuring vihjab, et meie närvisüsteem võib pikkadel distantsidel teha ootamatuid järeleandmisi. Aga kas see tähendab, et iga jooks on pisut nagu "ajurünnak"? See on lugu, mis paneb järele mõtlema, enne kui järgmine start kõlab.