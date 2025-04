Kes vara tõuseb, see kaugele ei pruugigi jõuda – vähemalt mitte siis, kui kell keeratakse suve suunas ja uni jääb lühikeseks. Ameerikas toob suveajale üleminek kaasa rohkem kui ainult unise esmaspäeva: see võib tähendada infarkte, liiklusõnnetusi ja isegi surma. Aga kas üks tund ajanihet võib tõesti nii palju muuta? Vastus peitub meis endis – ja meie bioloogilises kellas, mille untsukeeramine on lihtsam, kui ette kujutame. Euroopaski elavad ju samasugused inimesed: ohud, mis on kindlaks tehtud pideva kellakeeramise asjus USAs, kehtivad ka siin.