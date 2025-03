Uus peatükk rasestumisvastases ajaloos: hormoonivaba meeste anti-beebipill jõudis kliiniliste katseteni

Kuigi Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (FDA) on heaks kiitnud üle kahekümne rasestumisvastase kategooria, on meeste käsutuses seni vaid kaks võimalust – kondoomid ja vasektoomia. Naistel on seevastu kättesaadavad mitmed meetodid, sealhulgas suukaudne rasestumisvastane pill, mida kasutab 25% rasestumisvastaseid meetodeid rakendavatest naistest.