Sellisel looduse jäljendamisel on teadustööd juhtinud professor Dieter Schinzeri sõnul üks märgatav eelis: laboris saab võimalikku tulevikuravimit muuta ja panna see veelgi tõhusamalt vähirakke hävitama. Võrreldes paljude teiste tänapäevaste teraapiatega oleks uus võimalik ravim teadlaste sõnul tõenäoliselt parem ka selle poolest, et terved, vähist mõjutamata keharakud ei saaks ravi käigus kahjustada.