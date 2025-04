Neli nippi, et panna musklid kasvama

Peale jõutreeningu on kehal lihaste kasvatamiseks tarvis ka sobivat toitu, milles leiduvaid aineid on vaja lihaste moodustumiseks, kirjutab Men’s Health. Sestap on ilusa ja rühika keha saamiseks oluline ka õigesti toituda. Hea uudis on see, et lihaseid kasvatades ei tule toidukoguseid tingimata piirata. Vastupidi: mida rohkem teatud tervislikes piirides õigeid asju sööd, seda kiiremini kasvavad ka lihased. Seda muidugi juhul, kui samal ajal ka kõvasti trenni teed.