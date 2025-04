Teadusgrupp, kuhu kuulusid eksperdid Wellcome Sangeri instituudist ja rahvusvahelisest vähiuuringute agentuurist (International Agency for Research on Cancer), on tuvastanud, kuidas tubakasuits kahjustab DNA-d ja soodustab erinevat tüüpi pea- ja kaelavähi teket. Uuring avaldati ajakirjas Nature Genetics.

Igal aastal diagnoositakse maailmas ligikaudu 750 000 uut pea- ja kaelavähi juhtumit, millest umbes 70% on seotud välditavate riskiteguritega, nagu suitsetamine. Ehkki alkohol on samuti teadaolev riskitegur, moodustab see ilma teiste teguriteta vaid umbes 4% juhtumitest. Uus uuring näitab aga, et alkoholi ja suitsetamise koosmõju kahjustab DNA-d 2,5 korda rohkem võrreldes üksnes alkoholiga.