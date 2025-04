Tõestatud: levinud magusaine paneb vähirakud vohama

Kui varem on arvatud, et fruktoos võib soodustada kasvajarakkude kasvu otseselt, siis nüüd on Washingtoni ülikooli teadlased välja selgitanud maksa rolli selles protsessis, kirjutab GEN. Sealse meditsiinikooli geneetika ja meditsiini professori Gary Patti laboratooriumis tehtud loomkatsed näitasid, et toiduga saadav fruktoos soodustab melanoomi, rinnavähi ja emakakaelavähi levimist organismis pärast seda, kui see on maksas muundunud vähirakkudele kättesaadavateks aineteks.