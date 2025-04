Pennsylvania ülikooli teadlaste värskest teadustööst selgub, et naerugaasina tuntud dilämmastikoksiid võib aidata depressioonist vabaneda, kirjutab Nature Communications . Abi võib sellest olla nii inimestel, keda senine ravi aidanud ei ole, kui neilgi, kes ei soovi muudel põhjustel riskida antidepressantide võtmisega .

Naerugaas on anesteetikum, mida on juba ligikaudu 180 aastat kasutatud rahustava ja valu vaigistava vahendina. Tänapäevalgi pakub nii mõnigi hambaarst võimalust hambaravi naerugaasi abil meeldivamaks muuta. Nüüd on teadlased jõudnud sammukese lähemale selle toimemehhanismide mõistmisele. ​